https://ria.ru/20240429/obstrely-1943071662.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:42

2024-04-29T19:42

2024-04-29T19:42

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 17.30 до 19.15 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности шесть снарядов из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия