https://ria.ru/20240429/obstrel-1943041567.html

Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:43

2024-04-29T15:43

2024-04-29T16:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 2.00 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Петровского района Донецка ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома. 2024-04-29T15:43 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия