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Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 29.04.2024 (обновлено: 16:19 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/obstrel-1943041567.html
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:43
2024-04-29T16:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 2.00 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

СЦКК ДНР: ВСУ ночью выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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С 2.00 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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