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Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:43
2024-04-29T15:43
2024-04-29T16:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили одну ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 2.00 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
ВСУ в ночь на понедельник выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка - она пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу в одной из комнат, однако не сдетонировала.
Корреспондент РИА Новости побывал на месте и пообщался с хозяйкой дома.
2024-04-29T15:43
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска ночью обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ ночью выпустили ракету из РСЗО по Петровскому району Донецка