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ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/obstrel-1943028776.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.04.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки
Украинские военные за последние сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:08
2024-04-29T14:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник он в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 апреля. Общее количество выпущенных по пяти приграничным районам снарядов из артиллерии составило 62. Кроме того, не менее 16 украинских беспилотников атаковали регион. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район. За отчетный день повреждения зафиксированы в одном частном доме, сельхозпредприятии и объекте связи. "В Белгородском районе в селах Бочковка и Журавлевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населенном пункте. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован пятью БПЛА. Обошлось без последствий. По селу Ясные Зори выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 4 артиллерийских снаряда. Также Красный Хутор подвергся атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Над селом Старая Нелидовка системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков. По словам главы области, в Валуйском округе по окраине села Старый Хутор выпущено 3 минометных снаряда. В Волоконовском районе 6 раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке с помощью двух дронов. По окраине села Демидовка выпущено 5 минометных снарядов, также между поселком Прилесье и селом Репяховка установлено 8 прилетов, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 минометных снарядов, по хутору Панков – 4 минометных снаряда, по хутору Мухин – 5 выстрелов из гранатомета СПГ-9 "Копьё", по поселку Красное и МАПП "Шебекино" – два и один минометный снаряд соответственно", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность российско-украинской границы на белгородском участке составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 60 снарядов

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БЕЛГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник он в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 апреля. Общее количество выпущенных по пяти приграничным районам снарядов из артиллерии составило 62. Кроме того, не менее 16 украинских беспилотников атаковали регион. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район. За отчетный день повреждения зафиксированы в одном частном доме, сельхозпредприятии и объекте связи.
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"В Белгородском районе в селах Бочковка и Журавлевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населенном пункте. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован пятью БПЛА. Обошлось без последствий. По селу Ясные Зори выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 4 артиллерийских снаряда. Также Красный Хутор подвергся атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Над селом Старая Нелидовка системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков.
По словам главы области, в Валуйском округе по окраине села Старый Хутор выпущено 3 минометных снаряда. В Волоконовском районе 6 раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке с помощью двух дронов. По окраине села Демидовка выпущено 5 минометных снарядов, также между поселком Прилесье и селом Репяховка установлено 8 прилетов, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 минометных снарядов, по хутору Панков – 4 минометных снаряда, по хутору Мухин – 5 выстрелов из гранатомета СПГ-9 "Копьё", по поселку Красное и МАПП "Шебекино" – два и один минометный снаряд соответственно", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность российско-украинской границы на белгородском участке составляет 350 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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