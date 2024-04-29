https://ria.ru/20240429/nazvaniya-1943072038.html

В Харькове переименовали две станции метро

В Харькове переименовали две станции метро - РИА Новости, 29.04.2024

В Харькове переименовали две станции метро

Две станции метро переименовали в Харькове на востоке Украины, теперь "Пушкинская" называется "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная", сообщили в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:44

2024-04-29T19:44

2024-04-29T19:44

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Две станции метро переименовали в Харькове на востоке Украины, теперь "Пушкинская" называется "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная", сообщили в горсовете. Ранее в понедельник в горсовете сообщили, что в Харькове переименовали почти 370 улиц. "Станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" переименовали в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Так, станция метро "Пушкинская" теперь будет называться "Ярослава Мудрого", а станция "Южный вокзал" - "Вокзальная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета. Переименования улиц, названия которых связаны с советской историей, а также демонтаж советских памятников начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240423/ulitsy-1941815949.html

https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html

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в мире, харьков, украина, россия, сергей лавров