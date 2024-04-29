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Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР - РИА Новости, 29.04.2024
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:50
2024-04-29T16:50
2024-04-29T17:06
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
курганская область
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии.Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля."Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
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Последствия нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Видео СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии.
Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
2024-04-29T16:50
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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
2024-04-29T16:50
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, курганская область, карачаево-черкесская республика (кчр), видео
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Курганская область, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР
Бастрыкину доложат об уголовном деле после нападения на пост ДПС в КЧР