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Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР - РИА Новости, 29.04.2024

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на пост ДПС в КЧР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:50

2024-04-29T16:50

2024-04-29T17:06

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

курганская область

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии.Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля."Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

россия

курганская область

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Последствия нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Видео СК РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля. 2024-04-29T16:50 true PT0M51S

Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-04-29T16:50 true PT0M57S

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, курганская область, карачаево-черкесская республика (кчр), видео