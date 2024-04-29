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МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР

МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР - РИА Новости, 29.04.2024

МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР

МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:51

2024-04-29T09:51

2024-04-29T09:54

происшествия

россия

курганская область

карачаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля. "МВД по Карачаево-Черкесской Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. В результате нападения вооруженных преступников в п. Мара Аягъы Карачаевского района 28 апреля при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", - говорится в сообщении.

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карачаевский район

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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-04-29T09:51 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, карачаевский район, следственный комитет россии (ск рф), видео, карачаево-черкесская республика (кчр)