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МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР - РИА Новости, 29.04.2024
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09:51 29.04.2024 (обновлено: 09:54 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943000429.html
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР - РИА Новости, 29.04.2024
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР
МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:51
2024-04-29T09:54
происшествия
россия
курганская область
карачаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля. "МВД по Карачаево-Черкесской Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. В результате нападения вооруженных преступников в п. Мара Аягъы Карачаевского района 28 апреля при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", - говорится в сообщении.
россия
курганская область
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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
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происшествия, россия, курганская область, карачаевский район, следственный комитет россии (ск рф), видео, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Курганская область, Карачаевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2024-04-29T09:51
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МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР

МВД по КЧР выразило соболезнования семьям погибших при нападении на наряд ДПС

© МВД КЧРМесто нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
© МВД КЧР
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских, погибших при нападении на наряд ДПС, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что убитые боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
"МВД по Карачаево-Черкесской Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. В результате нападения вооруженных преступников в п. Мара Аягъы Карачаевского района 28 апреля при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьКарачаевский районСледственный комитет России (СК РФ)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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