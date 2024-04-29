https://ria.ru/20240429/napadenie-1942991046.html

СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 29.04.2024

СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:14

2024-04-29T08:14

2024-04-29T09:25

происшествия

россия

курганская область

карачаевск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1942995716_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_18100c01805d7c6ab9de7f516e7ba2f2.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. "Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317, частью 3 статьи 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html

россия

курганская область

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, карачаевск, следственный комитет россии (ск рф)