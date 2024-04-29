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СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 29.04.2024
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08:14 29.04.2024 (обновлено: 09:25 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942991046.html
СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии
СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 29.04.2024
СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:14
2024-04-29T09:25
происшествия
россия
курганская область
карачаевск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. "Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317, частью 3 статьи 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html
россия
курганская область
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происшествия, россия, курганская область, карачаевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курганская область, Карачаевск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

СК возбудил уголовное дело после вооруженного нападения на наряд ДПС в КЧР

© Фото : СУ СК России по КЧРНа месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : СУ СК России по КЧР
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.
Ранее в МВД по республике сообщили, что вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей.
"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317, частью 3 статьи 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
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