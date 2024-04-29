https://ria.ru/20240429/napadenie-1942990861.html

В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС

В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024

В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС

В результате боестолкновения в Карачаево-Черкесии погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей, РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:09

2024-04-29T08:09

2024-04-29T09:26

происшествия

россия

курганская область

скфо

владимир нефедов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В результате боестолкновения в Карачаево-Черкесии погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей, сообщается в Telegram-канале МВД по республике. Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте, сообщили ранее в МВД. "В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранителей координируют начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР Владимир Нефедов.В Росгвардии позже добавили, что жизни и здоровью раненного в ходе боестолкновения сотрудника ведомства ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html

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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-04-29T08:09 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, скфо, владимир нефедов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)