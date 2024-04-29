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В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024
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08:09 29.04.2024 (обновлено: 09:26 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942990861.html
В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС
В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024
В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС
В результате боестолкновения в Карачаево-Черкесии погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей, РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:09
2024-04-29T09:26
происшествия
россия
курганская область
скфо
владимир нефедов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В результате боестолкновения в Карачаево-Черкесии погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей, сообщается в Telegram-канале МВД по республике. Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте, сообщили ранее в МВД. "В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранителей координируют начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР Владимир Нефедов.В Росгвардии позже добавили, что жизни и здоровью раненного в ходе боестолкновения сотрудника ведомства ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html
россия
курганская область
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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
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происшествия, россия, курганская область, скфо, владимир нефедов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Курганская область, СКФО, Владимир Нефедов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В КЧР двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС

МВД: в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС

© Фото : СУ СК России по КЧРНа месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : СУ СК России по КЧР
На месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В результате боестолкновения в Карачаево-Черкесии погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.
Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших уничтожены на месте, сообщили ранее в МВД.
"В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранителей координируют начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР Владимир Нефедов.
В Росгвардии позже добавили, что жизни и здоровью раненного в ходе боестолкновения сотрудника ведомства ничего не угрожает.
Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД
В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС
07:53
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьСКФОВладимир НефедовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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