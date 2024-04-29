https://ria.ru/20240429/napadenie-1942989771.html

В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС - РИА Новости, 29.04.2024

В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

Вооруженные преступники напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, пятерых из них уничтожили на месте, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:53

2024-04-29T07:53

2024-04-29T08:54

происшествия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вооруженные преступники напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, пятерых из них уничтожили на месте, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД."Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия", — говорится в публикации.Это произошло в поселке Мара Аягъы Карачаевского района накануне поздно вечером.Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство.В результате боестолкновения погибли двое правоохранителей — прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области. Еще четыре человека ранены: двое сотрудников ДПС, росгвардеец и один полицейский из Курганской области. Их доставили в больницу.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Там нашли несколько самодельных взрывных устройств. Работу координируют начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел КЧР Владимир Нефедов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов". По информации ведомства, ликвидированные боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на полицейских, совершенного 22 апреля.Нападение произошло в Карачаевске. Злоумышленники открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших правоохранителей умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пятерых подозреваемых объявили в розыск.

https://ria.ru/20240424/kchr-1942025078.html

https://ria.ru/20240422/delo-1941422379.html

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Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. Кадры МВД 2024-04-29T07:53 true PT0M57S

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происшествия