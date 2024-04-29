https://ria.ru/20240429/moskva-1943047348.html

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы - РИА Новости, 29.04.2024

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:32

2024-04-29T16:32

2024-04-29T16:32

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объёме в мае, именно во время них потребителям временно отключают горячую воду. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240427/moskva-1787349847.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы