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Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы - РИА Новости, 29.04.2024
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16:32 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/moskva-1943047348.html
Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы
Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы - РИА Новости, 29.04.2024
Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы
Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:32
2024-04-29T16:32
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объёме в мае, именно во время них потребителям временно отключают горячую воду. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Бирюков: систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

© Depositphotos.com / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Depositphotos.com / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объёме в мае, именно во время них потребителям временно отключают горячую воду.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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