Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы
Бирюков: систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы
© Depositphotos.com / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
© Depositphotos.com / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы, отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объёме в мае, именно во время них потребителям временно отключают горячую воду.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.