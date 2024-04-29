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Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году - РИА Новости, 29.04.2024
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09:44 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/moskva-1942999586.html
Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году
Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году - РИА Новости, 29.04.2024
Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году
Власти Москвы планируют отреставрировать порядка 23 зданий, связанных с поэтом Александром Пушкиным, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:44
2024-04-29T09:44
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Москвы планируют отреставрировать порядка 23 зданий, связанных с поэтом Александром Пушкиным, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 225 домов пушкинской Москвы, а в этом году планируется привести в порядок еще 23 таких здания. К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина в комплексе городского хозяйства рассказали, как реставрировали пять наиболее интересных домов, связанных с именем поэта", - говорится в сообщении. Как отмечается на сайте, одно из знаковых строений, связанных с именем поэта, где был сделан капитальный ремонт, находится на Малой Никитской улице (дом 4, строение 1). Окна этого здания выходят на церковь "Большое Вознесение", в которой Александр Пушкин и Наталья Гончарова венчались 18 февраля 1831 года.
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москва, александр пушкин, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Александр Пушкин, Общество

Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Москвы планируют отреставрировать порядка 23 зданий, связанных с поэтом Александром Пушкиным, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 225 домов пушкинской Москвы, а в этом году планируется привести в порядок еще 23 таких здания. К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина в комплексе городского хозяйства рассказали, как реставрировали пять наиболее интересных домов, связанных с именем поэта", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, одно из знаковых строений, связанных с именем поэта, где был сделан капитальный ремонт, находится на Малой Никитской улице (дом 4, строение 1). Окна этого здания выходят на церковь "Большое Вознесение", в которой Александр Пушкин и Наталья Гончарова венчались 18 февраля 1831 года.
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