https://ria.ru/20240429/moskva-1942999586.html

Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году

Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году - РИА Новости, 29.04.2024

Около 23 зданий пушкинской Москвы планируется отреставрировать в 2024 году

Власти Москвы планируют отреставрировать порядка 23 зданий, связанных с поэтом Александром Пушкиным, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:44

2024-04-29T09:44

2024-04-29T09:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

александр пушкин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918646683_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da2f1bb97c748233ed77c7d816e1a136.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Москвы планируют отреставрировать порядка 23 зданий, связанных с поэтом Александром Пушкиным, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 225 домов пушкинской Москвы, а в этом году планируется привести в порядок еще 23 таких здания. К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина в комплексе городского хозяйства рассказали, как реставрировали пять наиболее интересных домов, связанных с именем поэта", - говорится в сообщении. Как отмечается на сайте, одно из знаковых строений, связанных с именем поэта, где был сделан капитальный ремонт, находится на Малой Никитской улице (дом 4, строение 1). Окна этого здания выходят на церковь "Большое Вознесение", в которой Александр Пушкин и Наталья Гончарова венчались 18 февраля 1831 года.

https://ria.ru/20240403/pushkinvystavka-1937636267.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр пушкин, общество