https://ria.ru/20240429/moshenniki-1943020084.html

Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков

Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 29.04.2024

Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:03

2024-04-29T13:03

2024-04-29T13:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

жкх

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы. "К сожалению, есть случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей к бдительности и подчеркнул, что любая внезапная проверка - это 100% мошенники, об этом следует незамедлительно сообщить в полицию.

https://ria.ru/20231230/moskva-1919119314.html

https://realty.ria.ru/20240312/moszhilinspektsiya-1932546650.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, москва, петр бирюков