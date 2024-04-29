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Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 29.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:03 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/moshenniki-1943020084.html
Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков
Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков - РИА Новости, 29.04.2024
Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков
Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:03
2024-04-29T13:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы. "К сожалению, есть случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей к бдительности и подчеркнул, что любая внезапная проверка - это 100% мошенники, об этом следует незамедлительно сообщить в полицию.
https://ria.ru/20231230/moskva-1919119314.html
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общество, жкх, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков
Москвичей предостерегли от мошенников, действующих под видом коммунальщиков

Заммэра Бирюков: мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб

© Фото : Pexels/George BeckerВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Pexels/George Becker
Входная дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
"К сожалению, есть случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей к бдительности и подчеркнул, что любая внезапная проверка - это 100% мошенники, об этом следует незамедлительно сообщить в полицию.
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