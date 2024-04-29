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Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 29.04.2024 (обновлено: 16:28 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/medvedchuk-1943046488.html
Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук
Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук - РИА Новости, 29.04.2024
Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук
Украине стоило сохранить нейтральный статус, без него ее государственность потеряла смысл, считает лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:22
2024-04-29T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
йенс столтенберг
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине стоило сохранить нейтральный статус, без него ее государственность потеряла смысл, считает лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина как государство имела смысл в Европе именно благодаря нейтралитету и независимости, но Зеленский нейтралитет и независимость подарил Байдену и Джонсону. В результате украинская государственность утратила смысл", - считает Медведчук, свое мнение он озвучил в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру". По его словам, в свете того, что "НАТО и не думает о том, чтобы лично защитить Украину", любому украинскому руководителю стоило бы отказаться от идеи вступления в альянс, чтобы вернуть стране мир. Однако Владимир Зеленский на такое здравомыслие не способен, считает Медведчук. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В нынешнем марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, йенс столтенберг, нато, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Йенс Столтенберг, НАТО, Оппозиционная платформа - За жизнь
Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук

Медведчук: без нейтралитета государственность Украины потеряла смысл

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине стоило сохранить нейтральный статус, без него ее государственность потеряла смысл, считает лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина как государство имела смысл в Европе именно благодаря нейтралитету и независимости, но Зеленский нейтралитет и независимость подарил Байдену и Джонсону. В результате украинская государственность утратила смысл", - считает Медведчук, свое мнение он озвучил в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
По его словам, в свете того, что "НАТО и не думает о том, чтобы лично защитить Украину", любому украинскому руководителю стоило бы отказаться от идеи вступления в альянс, чтобы вернуть стране мир. Однако Владимир Зеленский на такое здравомыслие не способен, считает Медведчук.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В нынешнем марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Медведчук раскрыл план Запада в отношении России
23 апреля, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукЙенс СтолтенбергНАТООппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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