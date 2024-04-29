Украине стоило сохранить нейтральный статус, заявил Медведчук
Медведчук: без нейтралитета государственность Украины потеряла смысл
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине стоило сохранить нейтральный статус, без него ее государственность потеряла смысл, считает лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина как государство имела смысл в Европе именно благодаря нейтралитету и независимости, но Зеленский нейтралитет и независимость подарил Байдену и Джонсону. В результате украинская государственность утратила смысл", - считает Медведчук, свое мнение он озвучил в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".
По его словам, в свете того, что "НАТО и не думает о том, чтобы лично защитить Украину", любому украинскому руководителю стоило бы отказаться от идеи вступления в альянс, чтобы вернуть стране мир. Однако Владимир Зеленский на такое здравомыслие не способен, считает Медведчук.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В нынешнем марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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