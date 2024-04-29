https://ria.ru/20240429/mautkhauzen-1943083793.html

В Австрии объяснили отказ России в участии в памятных мероприятиях

В Австрии объяснили отказ России в участии в памятных мероприятиях - РИА Новости, 29.04.2024

В Австрии объяснили отказ России в участии в памятных мероприятиях

Австрийский комитет Маутхаузена заявил РИА Новости, что причиной отказа делегациям России и Белоруссии в участии в памятных мероприятиях стала российская... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:11

2024-04-29T22:11

2024-04-29T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

вена

владимир путин

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

австрия

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ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Австрийский комитет Маутхаузена заявил РИА Новости, что причиной отказа делегациям России и Белоруссии в участии в памятных мероприятиях стала российская спецоперация на Украине. Как ранее сообщало посольство РФ в Вене, австрийский комитет Маутхаузена в этом году вновь заявил об отказе официальным делегациям Российской Федерации и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, и в этой связи российская сторона организует свою "вахту памяти" в концлагере. "Память о невообразимых страданиях советских узников концлагеря Маутхаузен и их сопротивлении нацистскому варварству была и остается одной из главных задач мемориальной работы наших учреждений. Однако, что касается войны, которую Россия ведет против Украины с 2022 года, мы не можем не осудить ее безоговорочно, учитывая неоправданное насилие и серьезные нарушения прав человека. Учитывая это, мы не можем пригласить представителей посольств Российской Федерации и Беларуси", - говорится в заявлении, которое подписал председатель австрийского комитета Маутхаузена Вилли Мерни. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. При этом представители комитета отметили, что "огромные жертвы, понесенные Советским Союзом в составе союзников в борьбе с национал-социализмом и при освобождении многих концентрационных лагерей, незыблемы на все времена и являются неотъемлемой частью истории" европейского континента. Комитет также сослался на клятву оставшихся в живых узников Маутхаузена, в которой говорится, что "мир и свобода - залог счастья народов, а построение мира на новых основах социальной и национальной справедливости - единственный путь к мирному сотрудничеству государств и народов". В комитете добавили, что будут рады приветствовать выживших, их родственников и организации выживших из России и Белоруссии на памятных мероприятиях. Ранее в российском посольстве в Вене указали на то, что в свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического и визового порядка, "издевательский дух подобного рода "приглашений" совершенно очевиден". Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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в мире, россия, белоруссия, вена, владимир путин, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, австрия