https://ria.ru/20240429/listovki-1943006814.html

В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться

В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться - РИА Новости, 29.04.2024

В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться

ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:02

2024-04-29T11:02

2024-04-29T11:02

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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным "Щербак". "Они (украинские войска – ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф