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В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться - РИА Новости, 29.04.2024
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11:02 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/listovki-1943006814.html
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться - РИА Новости, 29.04.2024
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться
ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:02
2024-04-29T11:02
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным "Щербак". "Они (украинские войска – ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html
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донбасс, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться

Командир роты "Ахмата": ВСУ сбрасывали бумажки в виде купюр с призывом сдаваться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий спецназа "Ахмат" на участке фронта в Донбассе
Военнослужащий спецназа Ахмат на участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий спецназа "Ахмат" на участке фронта в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным "Щербак".
"Они (украинские войска – ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало", - рассказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа Ахмат об обороне населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении
10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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