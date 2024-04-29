https://ria.ru/20240429/listovki-1943006814.html
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться - РИА Новости, 29.04.2024
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться
ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:02
2024-04-29T11:02
2024-04-29T11:02
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным "Щербак". "Они (украинские войска – ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
В "Ахмате" рассказали об "оригинальных" призывах ВСУ сдаться
Командир роты "Ахмата": ВСУ сбрасывали бумажки в виде купюр с призывом сдаваться
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа "Ахмат", державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, - противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным "Щербак".
"Они (украинские войска – ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало", - рассказал собеседник агентства.