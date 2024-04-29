https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942981094.html

Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы

Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы - РИА Новости, 29.04.2024

Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы

Солист "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что группа приостанавливает деятельность. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T04:01

2024-04-29T04:01

2024-04-29T07:22

происшествия

сергей троицкий

коррозия металла

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Солист "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что группа приостанавливает деятельность.В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, за продажу "мерча" с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается."Группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику", — сказал Троицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале газеты "Известия".За свой комментарий Троицкий "потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора", пишет издание.Ранее в МВД сообщили, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При оперативных мероприятиях были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.Директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что Троицкого задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".

https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html

https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html

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происшествия, сергей троицкий, коррозия металла