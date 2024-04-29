Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 29.04.2024 (обновлено: 07:22 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942981094.html
Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы
Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы - РИА Новости, 29.04.2024
Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы
Солист "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что группа приостанавливает деятельность. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T04:01
2024-04-29T07:22
происшествия
сергей троицкий
коррозия металла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_4965fea5aec5a7ef871aa989eb014171.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Солист "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что группа приостанавливает деятельность.В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, за продажу "мерча" с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается."Группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику", — сказал Троицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале газеты "Известия".За свой комментарий Троицкий "потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора", пишет издание.Ранее в МВД сообщили, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При оперативных мероприятиях были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.Директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что Троицкого задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html
https://ria.ru/20240429/korroziya_metalla-1942973483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942895861_0:0:1953:1465_1920x0_80_0_0_aca9be1d717f67ab32c95ae50cdc29ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей троицкий, коррозия металла
Происшествия, Сергей Троицкий, Коррозия металла
Лидер "Коррозии металла" объявил о приостановке деятельности группы

Лидер "Коррозии металла" Троицкий объявил о приостановке деятельности группы

© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий ("Паук")
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Солист "Коррозии металла" Сергей Троицкий ("Паук") заявил, что группа приостанавливает деятельность.
В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, за продажу "мерча" с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали. Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину
20 апреля, 01:10
«
"Группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику", — сказал Троицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале газеты "Известия".
За свой комментарий Троицкий "потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора", пишет издание.
Ранее в МВД сообщили, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При оперативных мероприятиях были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.
Директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что Троицкого задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
Автомобили медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Сергей Троицкий заявил, что барабанщик "Коррозии металла" впал в кому
00:07
 
ПроисшествияСергей ТроицкийКоррозия металла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала