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В Германии почтили память погибших в концлагере Заксенхаузен - РИА Новости, 29.04.2024
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18:25 29.04.2024 (обновлено: 23:33 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/kontslager-1943063898.html
В Германии почтили память погибших в концлагере Заксенхаузен
В Германии почтили память погибших в концлагере Заксенхаузен - РИА Новости, 29.04.2024
В Германии почтили память погибших в концлагере Заксенхаузен
На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен в понедельник прошли траурные мероприятия, в ходе которых были возложены венки в память о погибших... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:25
2024-04-29T23:33
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен в понедельник прошли траурные мероприятия, в ходе которых были возложены венки в память о погибших советских гражданах, сообщило посольство России в Германии."Двадцать девятого апреля 2024 г. на территории мемориального комплекса в бывшем нацистском концентрационном лагере "Заксенхаузен" состоялась памятная церемония возложения венков, посвященная 79-й годовщине его освобождения Красной Армией. В мероприятии приняли участие посол России в Германии С. Ю. Нечаев, атташе по вопросам обороны С. В. Чухров, а также сотрудники российской дипмиссии, представительства министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом..., аппарата атташе по вопросам обороны, Торгового представительства Российской Федерации в ФРГ. Участники акции почтили память советских граждан, погибших в тяжелейших условиях в стенах лагеря", - говорится в сообщении посольства, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.Сообщается, что один из венков дипмиссии был возложен около станции Z, где в 1942 году было построено здание для убийства военнопленных выстрелами в затылок, а также четыре печи-крематория.Также посольство сообщило о том, что во время памятной церемонии возложения венков над центральной стелой мемориального комплекса пролетела стая журавлей, что напомнило дипмиссии стихотворение советского поэта Расула Гамзатова "Журавли".Передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, 22 апреля 1945 года открыли ворота Заксенхаузена, освободив около трех тысяч заключённых. Построенный в 1936 году, этот концлагерь воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. Через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб - был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря.
https://ria.ru/20240427/pamyat-1942840571.html
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в мире, германия, россия, расул гамзатов
В мире, Германия, Россия, Расул Гамзатов
В Германии почтили память погибших в концлагере Заксенхаузен

Посольство РФ в ФРГ: в бывшем концлагере Заксенхаузен почтили память жертв

© Фото : Russische Botschaft in Deutschland/TelegramВозложение венков в память о погибших советских гражданах на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен
Возложение венков в память о погибших советских гражданах на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Russische Botschaft in Deutschland/Telegram
Возложение венков в память о погибших советских гражданах на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен в понедельник прошли траурные мероприятия, в ходе которых были возложены венки в память о погибших советских гражданах, сообщило посольство России в Германии.
"Двадцать девятого апреля 2024 г. на территории мемориального комплекса в бывшем нацистском концентрационном лагере "Заксенхаузен" состоялась памятная церемония возложения венков, посвященная 79-й годовщине его освобождения Красной Армией. В мероприятии приняли участие посол России в Германии С. Ю. Нечаев, атташе по вопросам обороны С. В. Чухров, а также сотрудники российской дипмиссии, представительства министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом..., аппарата атташе по вопросам обороны, Торгового представительства Российской Федерации в ФРГ. Участники акции почтили память советских граждан, погибших в тяжелейших условиях в стенах лагеря", - говорится в сообщении посольства, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.
Церемония возложения цветов на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии
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Сообщается, что один из венков дипмиссии был возложен около станции Z, где в 1942 году было построено здание для убийства военнопленных выстрелами в затылок, а также четыре печи-крематория.
Также посольство сообщило о том, что во время памятной церемонии возложения венков над центральной стелой мемориального комплекса пролетела стая журавлей, что напомнило дипмиссии стихотворение советского поэта Расула Гамзатова "Журавли".
Передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, 22 апреля 1945 года открыли ворота Заксенхаузена, освободив около трех тысяч заключённых. Построенный в 1936 году, этот концлагерь воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. Через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб - был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря.
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