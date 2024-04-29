https://ria.ru/20240429/kndr-1942986147.html

СМИ: КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею

СМИ: КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею

Агентство Рёнхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T06:36

2024-04-29T06:36

2024-04-29T07:36

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СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи. Как заявил агентству военный чиновник, заминирование стало последним шагом в серии мер по перекрытию межкорейских дорог. В конце прошлого года южнокорейские военные обнаружили, что северяне устанавливают мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в районе Чхольвон. Дорога была проложена в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года, чтобы соединить Юг и Север для совместных усилий по раскопкам останков тех, кто погиб возле холма Arrowhead ("Наконечник стрелы") во время Корейской войны 1950-53 годов. Там состоялось сражение, в котором силы ООН сражались против Китайской народной добровольческой армии. С конца прошлого года КНДР установила мины на всех дорогах между двумя Кореями. В январе северокорейские войска были замечены за установкой мин на двух межкорейских дорогах - дороге Кёнги на западе и на дороге Тонхэ на восточном побережье. Также в прошлом прошлом месяце военные обнаружили, что Северная Корея убрала десятки уличных фонарей вдоль этих двух дорог. Как отмечает агентство, такие шаги были предприняты после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от политики объединения с Южной Кореей и определить отношения двух стран как отношения между "двумя враждебными друг другу государствами". В январе Ким Чен Ын отдал распоряжения о "жестких" мерах по блокированию всех каналов межкорейского общения вдоль границы до "необратимого уровня".

https://ria.ru/20240124/kndr-1923113750.html

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юг

север

южная корея

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в мире, юг, север, южная корея, ким чен ын, оон