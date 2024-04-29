https://ria.ru/20240429/khimki-1943035304.html

Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа

Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа - РИА Новости, 29.04.2024

Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа

Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:56

2024-04-29T14:56

2024-04-29T14:56

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Впереди у вас – выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас – уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки. Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ. В свою очередь, Дряннов поздравил ребят с этим важным в их жизни событием.

https://ria.ru/20240426/diktant-1942591152.html

химки

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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)