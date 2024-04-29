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Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа - РИА Новости, 29.04.2024
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14:56 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/khimki-1943035304.html
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа - РИА Новости, 29.04.2024
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа
Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:56
2024-04-29T14:56
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Впереди у вас – выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас – уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки. Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ. В свою очередь, Дряннов поздравил ребят с этим важным в их жизни событием.
https://ria.ru/20240426/diktant-1942591152.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа

© Фото : администрация городского округа ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным жителям округа
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным жителям округа - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : администрация городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным жителям округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Впереди у вас – выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас – уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.
Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
В свою очередь, Дряннов поздравил ребят с этим важным в их жизни событием.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии праздника написал Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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