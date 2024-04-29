https://ria.ru/20240429/khimki-1943035304.html
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа - РИА Новости, 29.04.2024
Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям округа
Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:56
2024-04-29T14:56
2024-04-29T14:56
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943034689_0:200:2500:1606_1920x0_80_0_0_520f29ce1b0dbeb33119d1e4288e3a08.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Впереди у вас – выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас – уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки. Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ. В свою очередь, Дряннов поздравил ребят с этим важным в их жизни событием.
https://ria.ru/20240426/diktant-1942591152.html
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943034689_192:0:2415:1667_1920x0_80_0_0_278bc0614885e484548823d08da53c1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин и зампредседателя местного Совета депутатов Александр Дряннов вручили первые паспорта юным жителям, сообщает пресс-служба
администрации городского округа.
"Впереди у вас – выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас – уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области
Андрея Воробьева и памятные подарки.
Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
В свою очередь, Дряннов поздравил ребят с этим важным в их жизни событием.