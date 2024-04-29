https://ria.ru/20240429/italiya-1943004617.html

Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями - РИА Новости, 29.04.2024

Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:44

2024-04-29T10:44

2024-04-29T13:44

экономика

италия

россия

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реакция на санкции

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо. "Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", — рассказал глава палаты. По его словам, причиной в комитете назвали опасения, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь в обходе санкций. Обращение комитета Пелаццо назвал странным, особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии. "В конце концов мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций <…> Тринадцатый пакет в любом случае старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением регулятора."Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды", — сказал Пелаццо. ИРТП намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле, добавил он.Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале, пробный период должен был продлиться три месяца. Как отмечал Пелаццо, в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию. Система позволяет российскому покупателю платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.Всего в ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240421/makarony-1941316383.html

https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции