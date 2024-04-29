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Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями - РИА Новости, 29.04.2024
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10:44 29.04.2024 (обновлено: 13:44 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/italiya-1943004617.html
Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями
Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями - РИА Новости, 29.04.2024
Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями
Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:44
2024-04-29T13:44
экономика
италия
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо. "Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", — рассказал глава палаты. По его словам, причиной в комитете назвали опасения, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь в обходе санкций. Обращение комитета Пелаццо назвал странным, особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии. "В конце концов мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций &lt;…&gt; Тринадцатый пакет в любом случае старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением регулятора."Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды", — сказал Пелаццо. ИРТП намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле, добавил он.Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале, пробный период должен был продлиться три месяца. Как отмечал Пелаццо, в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию. Система позволяет российскому покупателю платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.Всего в ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
https://ria.ru/20240421/makarony-1941316383.html
https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html
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экономика, италия, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
Экономика, Италия, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Торговая палата РФ и Италии приостановила оплату товаров рублями из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
"Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", — рассказал глава палаты.
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По его словам, причиной в комитете назвали опасения, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь в обходе санкций. Обращение комитета Пелаццо назвал странным, особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии.
"В конце концов мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций <…> Тринадцатый пакет в любом случае старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", — добавил собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением регулятора.
"Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент — мы сами проверяем товары, таможенные коды", — сказал Пелаццо.
ИРТП намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле, добавил он.
Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале, пробный период должен был продлиться три месяца. Как отмечал Пелаццо, в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию. Система позволяет российскому покупателю платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.
Всего в ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские.
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