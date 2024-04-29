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Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
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08:17 29.04.2024 (обновлено: 08:44 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ishim-1942991253.html
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области за сутки поднялся на восемь сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 1045... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T08:17
2024-04-29T08:44
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области за сутки поднялся на восемь сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 1045 сантиметров, сообщает областное правительство в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 8.00 (6.00 мск) понедельника вода в реке поднялась на восемь сантиметров – до 1045, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля она была на уровне 1037 сантиметров, прибавив за сутки 12 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке. По данным властей, в Ишиме он может продолжиться по 3 мая, предполагается, что в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров

Уровень воды в реке у города Ишим в Тюменской области поднялся до 1045 см

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области за сутки поднялся на восемь сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 1045 сантиметров, сообщает областное правительство в Telegram-канале.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 8.00 (6.00 мск) понедельника вода в реке поднялась на восемь сантиметров – до 1045, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля она была на уровне 1037 сантиметров, прибавив за сутки 12 сантиметров.
Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке. По данным властей, в Ишиме он может продолжиться по 3 мая, предполагается, что в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьТобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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