https://ria.ru/20240429/ishim-1942991253.html

Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров

Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области за сутки поднялся на восемь сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 1045... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:17

2024-04-29T08:17

2024-04-29T08:44

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области за сутки поднялся на восемь сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) понедельника достиг 1045 сантиметров, сообщает областное правительство в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 8.00 (6.00 мск) понедельника вода в реке поднялась на восемь сантиметров – до 1045, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля она была на уровне 1037 сантиметров, прибавив за сутки 12 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке. По данным властей, в Ишиме он может продолжиться по 3 мая, предполагается, что в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024