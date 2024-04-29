Рейтинг@Mail.ru
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:24 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/festival-1943002757.html
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 29.04.2024
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:24
2024-04-29T10:24
культура
новости культуры
канн
каннский кинофестиваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943002019_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ea2a58307e565cc5afe00e23d11934f9.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу. "Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", - говорится в коммюнике организаторов фестиваля. Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин и японский режиссер Хирокадзу Корэеда. Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
канн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943002019_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_515972b743c2d2d34367ca0e70ce9dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, канн, каннский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Канн, Каннский кинофестиваль
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер "Барби" Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер Грета Гервиг
Американская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер Грета Гервиг - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Американская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер Грета Гервиг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби".
Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу.
«
"Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", - говорится в коммюнике организаторов фестиваля.
Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин и японский режиссер Хирокадзу Корэеда.
Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.
Марго Робби в фильме Барби - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Жизнь в розовом: чем опасен феномен фильма "Барби"
23 августа 2023, 08:00
 
КультураНовости культурыКаннКаннский кинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала