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Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 29.04.2024
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:24
2024-04-29T10:24
2024-04-29T10:24
культура
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канн
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу. "Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", - говорится в коммюнике организаторов фестиваля. Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин и японский режиссер Хирокадзу Корэеда. Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, канн, каннский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Канн, Каннский кинофестиваль
Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Режиссер "Барби" Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби".
Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу.
«
"Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", - говорится в коммюнике организаторов фестиваля.
Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин
и японский режиссер Хирокадзу Корэеда.
Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.