https://ria.ru/20240429/festival-1943002757.html

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 29.04.2024

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:24

2024-04-29T10:24

2024-04-29T10:24

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новости культуры

канн

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жюри стартующего через две недели Каннского кинофестиваля возглавит американка Грета Гервиг, известная как режиссер фильмов "Леди Бёрд" и "Барби". Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу. "Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", - говорится в коммюнике организаторов фестиваля. Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин и японский режиссер Хирокадзу Корэеда. Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.

https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html

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Ольга Фомченкова

новости культуры, канн, каннский кинофестиваль