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В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте - РИА Новости, 29.04.2024
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17:11 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/evropa-1943053178.html
В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте
В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте - РИА Новости, 29.04.2024
В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте
Венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил РИА Новости, что не считает вероятным крупный "правый поворот" в Европарламенте после выборов летом, о чем... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:11
2024-04-29T17:11
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венгрия
брюссель
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ираклий кобахидзе
европарламент
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БУДАПЕШТ, 29 апр — РИА Новости. Венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил РИА Новости, что не считает вероятным крупный "правый поворот" в Европарламенте после выборов летом, о чем часто говорят представители властей Венгрии. В конце недели в Венгрии в третий раз прошла Конференция консервативных политических действий (СРАС), на которой выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель голландской Партии свободы Герт Вилдерс, председатель испанской партии VOX Сантьяго Абаскаль и другие консервативные политики из Европы и Америки. Обращение к участникам конференции направил экс-президент США Дональд Трамп. По мнению эксперта, конференция была создана в США и не имеет решающего значения для Европы в качестве площадки для консервативных сил. "Консервативные избиратели на Западе, например, в Германии, скорее голосуют за нынешние либеральные силы, поскольку Виктор Орбан и Дональд Трамп для многих уже слишком "радикальны". Орбан уже считается ультра-правым в Германии, Франции, Бельгии и Швеции, поскольку эти страны очень поддерживают ЛГБТ-движение* и миграцию. Мы сопротивляемся этому, и, по-моему, больших изменений (в Европарламенте - ред.) не будет, тем более что на Западе участие в выборах в ЕП невелико", - сказал Шпётле. Орбан, выступая на конференции, заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Ранее он заявлял, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь" ("слушаюсь" в переводе с немецкого), поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных
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в мире, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, дональд трамп, ираклий кобахидзе, европарламент, евросоюз, партия свободы
В мире, Венгрия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе, Европарламент, Евросоюз, Партия Свободы
В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте

Эксперт Шпётле не считает возможным крупный "правый поворот" в ЕП после выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлавное здание Европарламента в Страсбурге
Главное здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главное здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 апр — РИА Новости. Венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил РИА Новости, что не считает вероятным крупный "правый поворот" в Европарламенте после выборов летом, о чем часто говорят представители властей Венгрии.
В конце недели в Венгрии в третий раз прошла Конференция консервативных политических действий (СРАС), на которой выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель голландской Партии свободы Герт Вилдерс, председатель испанской партии VOX Сантьяго Абаскаль и другие консервативные политики из Европы и Америки. Обращение к участникам конференции направил экс-президент США Дональд Трамп.
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По мнению эксперта, конференция была создана в США и не имеет решающего значения для Европы в качестве площадки для консервативных сил.
"Консервативные избиратели на Западе, например, в Германии, скорее голосуют за нынешние либеральные силы, поскольку Виктор Орбан и Дональд Трамп для многих уже слишком "радикальны". Орбан уже считается ультра-правым в Германии, Франции, Бельгии и Швеции, поскольку эти страны очень поддерживают ЛГБТ-движение* и миграцию. Мы сопротивляемся этому, и, по-моему, больших изменений (в Европарламенте - ред.) не будет, тем более что на Западе участие в выборах в ЕП невелико", - сказал Шпётле.
Орбан, выступая на конференции, заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Ранее он заявлял, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
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По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь" ("слушаюсь" в переводе с немецкого), поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных
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