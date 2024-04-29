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В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка - РИА Новости, 29.04.2024
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09:12 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ekaterinburg-1942997057.html
В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка
В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка - РИА Новости, 29.04.2024
В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка
Воспитателя детского сада "Жемчужинка" в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:12
2024-04-29T09:12
происшествия
екатеринбург
октябрьский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Воспитателя детского сада "Жемчужинка" в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования. Ранее в СМИ появилось видео, на котором воспитательница подметала песочницу, затем перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина пнула ребёнка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. После инцидента прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку, надзорные органы должны установить, получил ли ребёнок телесные повреждения. "Предварительно подтвердился факт. В первый рабочий день выйдет проверка департамента. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось 27 апреля в детском саду комбинированного вида № 308 "Жемчужинка".
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происшествия, екатеринбург, октябрьский район
Происшествия, Екатеринбург, Октябрьский район
В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка

В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка на прогулке

© Кадр видео очевидцаВоспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
Воспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
© Кадр видео очевидца
Воспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Воспитателя детского сада "Жемчужинка" в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором воспитательница подметала песочницу, затем перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина пнула ребёнка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. После инцидента прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку, надзорные органы должны установить, получил ли ребёнок телесные повреждения.
«
"Предварительно подтвердился факт. В первый рабочий день выйдет проверка департамента. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось 27 апреля в детском саду комбинированного вида № 308 "Жемчужинка".
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ПроисшествияЕкатеринбургОктябрьский район
 
 
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