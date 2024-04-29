https://ria.ru/20240429/ekaterinburg-1942997057.html

В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка

В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка - РИА Новости, 29.04.2024

В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка

Воспитателя детского сада "Жемчужинка" в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:12

2024-04-29T09:12

2024-04-29T09:12

происшествия

екатеринбург

октябрьский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942915642_0:80:641:441_1920x0_80_0_0_d3f223d515f6758046b41561fbafc0dd.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Воспитателя детского сада "Жемчужинка" в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования. Ранее в СМИ появилось видео, на котором воспитательница подметала песочницу, затем перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина пнула ребёнка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. После инцидента прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку, надзорные органы должны установить, получил ли ребёнок телесные повреждения. "Предварительно подтвердился факт. В первый рабочий день выйдет проверка департамента. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось 27 апреля в детском саду комбинированного вида № 308 "Жемчужинка".

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

екатеринбург

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, октябрьский район