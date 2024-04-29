https://ria.ru/20240429/efimov-1942843033.html

Ефимов: участки с недостроенными объектами реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участки с недостроенными объектами реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 29.04.2024

Ефимов: участки с недостроенными объектами реорганизуют по программе КРТ

В столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на 6 участках, где находятся объекты незавершенного строительства, планируют возвести... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:05

2024-04-29T12:05

2024-04-29T12:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на 6 участках, где находятся объекты незавершенного строительства, планируют возвести современное жилье, школы, детсады, деловую недвижимость и современные производства, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 гектаров, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 миллиона квадратных метр", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что после реализации данных проектов в Москве будет создано еще более 48 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что на территории 5 столичных округов расположены земельные участки площадью от 0,56 до 63,55 га. В САО - 2 участка, в ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО и СВАО - по 1 земельному участку.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на этих участках земли планируют построить порядка 2,5 млн кв. м. жилья. При этом из них свыше 165 тыс. кв. м будет возведено в рамках городской программы реновации жилищного фонда и прочих нужд города. Он добавил, что более 1,8 млн кв. м будет занимать общественно-деловая недвижимость и почти 70 тыс. кв. м – современные производства.Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе реализуют 77 проектов КРТ. На месте старых зданий и складов появится свыше 19,5 млн кв. м недвижимости.В Москве в рамках городской программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что за первые три месяца 2024 года жители выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости участки земли общей площадью порядка 4 га. Эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, а также садоводства.

https://ria.ru/20240427/efimov-1942616106.html

https://ria.ru/20240427/efimov-1942610796.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы