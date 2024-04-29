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Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:51

2024-04-29T00:51

2024-04-29T00:52

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении. Два обстрела - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 43 различных боеприпаса. В представительстве добавили, что поступила информация о гибели одного мирного жителя. Еще один гражданский получил ранение.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк