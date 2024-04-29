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Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 29.04.2024 (обновлено: 00:52 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/dnr-1942975759.html
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:51
2024-04-29T00:52
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении. Два обстрела - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 43 различных боеприпаса. В представительстве добавили, что поступила информация о гибели одного мирного жителя. Еще один гражданский получил ранение.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении. Два обстрела - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 43 различных боеприпаса.
В представительстве добавили, что поступила информация о гибели одного мирного жителя. Еще один гражданский получил ранение.
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