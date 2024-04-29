https://ria.ru/20240429/deparde-1943017275.html
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса - РИА Новости, 29.04.2024
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса
Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:38
культура
париж
жерар депардье
новости культуры
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917427196_0:104:2560:1544_1920x0_80_0_0_c5f64eacc975cdca4685b427ace0002f.jpg
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут задержать, передает телеканал BFMTV. "В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", - сообщает канал. Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений. В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html
https://ria.ru/20231230/deparde-1919104900.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917427196_140:0:2412:1704_1920x0_80_0_0_7e87e14e38e9c7c9fb45a422564203af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, жерар депардье, новости культуры, франция
Культура, Париж, Жерар Депардье, Новости культуры, Франция
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса
BFMTV: Депардье вызвали на допрос после обвинений в сексуальных домогательствах
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости.
Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут задержать, передает телеканал BFMTV
.
"В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа
для допроса", - сообщает канал.
Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.
В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений.
В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.