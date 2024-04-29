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Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса - РИА Новости, 29.04.2024
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Культура
 
12:35 29.04.2024 (обновлено: 12:38 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/deparde-1943017275.html
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса - РИА Новости, 29.04.2024
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса
Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:38
культура
париж
жерар депардье
новости культуры
франция
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут задержать, передает телеканал BFMTV. "В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", - сообщает канал. Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений. В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html
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париж, жерар депардье, новости культуры, франция
Культура, Париж, Жерар Депардье, Новости культуры, Франция
Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса

BFMTV: Депардье вызвали на допрос после обвинений в сексуальных домогательствах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут задержать, передает телеканал BFMTV.
"В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", - сообщает канал.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Депардье обвинили в домогательствах во время съемок
25 февраля, 23:55
Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.
В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений.
В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Более 600 деятелей культуры выступили с осуждением Депардье
30 декабря 2023, 11:19
 
КультураПарижЖерар ДепардьеНовости культурыФранция
 
 
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