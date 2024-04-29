https://ria.ru/20240429/deparde-1943017275.html

Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса

Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса - РИА Новости, 29.04.2024

Во Франции вызвали Депардье в комиссариат для допроса

Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:35

2024-04-29T12:35

2024-04-29T12:38

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, его могут задержать, передает телеканал BFMTV. "В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", - сообщает канал. Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений. В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, жерар депардье, новости культуры, франция