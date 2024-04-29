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СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" - РИА Новости, 29.04.2024
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СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" - РИА Новости, 29.04.2024
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"
СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:19
2024-04-29T18:19
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор"… Чиновник... возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, дело заведено по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240423/sbu-1941848055.html
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россия, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"

СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" Абдрахманова

© Фото : Екатеринбургская городская ДумаФарид Абдрахманов
Фарид Абдрахманов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Екатеринбургская городская Дума
Фарид Абдрахманов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор"… Чиновник... возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией
23 апреля, 18:08
По информации ведомства, дело заведено по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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