https://ria.ru/20240429/delo-1943062906.html

СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"

СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" - РИА Новости, 29.04.2024

СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"

СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:19

2024-04-29T18:19

2024-04-29T18:19

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор"… Чиновник... возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, дело заведено по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240423/sbu-1941848055.html

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