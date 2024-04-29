https://ria.ru/20240429/delo-1943062906.html
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" - РИА Новости, 29.04.2024
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"
СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:19
2024-04-29T18:19
2024-04-29T18:19
специальная военная операция на украине
россия
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943062538_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_14e6ff5d59398e20065077dcf9db1f10.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против гендиректора российского конструкторского бюро "Новатор" Фарида Абдрахманова. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор"… Чиновник... возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, дело заведено по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240423/sbu-1941848055.html
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943062538_24:0:731:530_1920x0_80_0_0_91ad02b0ee670d8ecb16e69e08068883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор"
СБУ завела дело против гендиректора конструкторского бюро "Новатор" Абдрахманова