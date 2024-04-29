https://ria.ru/20240429/chernogoriya-1943042858.html
Шольц оценил шансы вступления Черногории в ЕС
Шольц оценил шансы вступления Черногории в ЕС - РИА Новости, 29.04.2024
Шольц оценил шансы вступления Черногории в ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что считает реалистичными планы по вступлению Черногории в ЕС в течение следующих четырех лет с учетом прогресса... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:53
2024-04-29T15:53
2024-04-29T15:53
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что считает реалистичными планы по вступлению Черногории в ЕС в течение следующих четырех лет с учетом прогресса реформ в балканской республике. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, Шольца спросили, считает ли он возможным вступление Черногории в ЕС в ближайшие 4 года. "Хочу сказать, что я впечатлен амбициозностью и скоростью (реформ - ред.), и считаю эти амбициозные планы реалистичными, а мы предоставим для этого всю необходимую поддержку", - сказал Шольц Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства Германии. В феврале Спаич заявил о намерении Черногории вступить в ЕС к 2028 году. Страна начала переговоры о членстве в Евросоюзе в 2012 году.
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в мире, черногория, германия, олаф шольц, евросоюз
В мире, Черногория, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз
Шольц оценил шансы вступления Черногории в ЕС
Шольц счел планы Черногории по вступлению в ЕС в течение 4 лет реалистичными
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что считает реалистичными планы
по вступлению Черногории в ЕС в течение следующих четырех лет с учетом прогресса реформ в балканской республике.
В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, Шольца спросили, считает ли он возможным вступление Черногории в ЕС в ближайшие 4 года.
"Хочу сказать, что я впечатлен амбициозностью и скоростью (реформ - ред.), и считаю эти амбициозные планы реалистичными, а мы предоставим для этого всю необходимую поддержку", - сказал Шольц Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства Германии.
В феврале Спаич заявил о намерении Черногории вступить в ЕС к 2028 году. Страна начала переговоры о членстве в Евросоюзе в 2012 году.