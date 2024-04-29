https://ria.ru/20240429/burkina-faso-1942977124.html

В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ

В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ

Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T01:16

2024-04-29T01:16

2024-04-29T01:45

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а также распространение газет Monde и Guardian, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высший совет по коммуникациям (CSC) страны. "Буркина-Фасо приостановила (вещание - ред.) нескольких международных СМИ, некоторые из них на неопределенный срок... Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde", - говорится в сообщении агентства.Причиной такого решения, как сообщается, стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население. Ранее агентство передавало о приостановке властями страны вещания телерадиокомпаний Би-Би-Си и "Голос Америки"* (включен в РФ в реестр иностранных агентов) по меньшей мере на две недели. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240222/smi-1928949222.html

https://ria.ru/20230915/frantsiya-1896610617.html

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в мире, россия, human rights watch, би-би-си