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В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
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01:16 29.04.2024 (обновлено: 01:45 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/burkina-faso-1942977124.html
В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ
В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ
Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T01:16
2024-04-29T01:45
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а также распространение газет Monde и Guardian, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высший совет по коммуникациям (CSC) страны. &quot;Буркина-Фасо приостановила (вещание - ред.) нескольких международных СМИ, некоторые из них на неопределенный срок... Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde&quot;, - говорится в сообщении агентства.Причиной такого решения, как сообщается, стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население. Ранее агентство передавало о приостановке властями страны вещания телерадиокомпаний Би-Би-Си и "Голос Америки"* (включен в РФ в реестр иностранных агентов) по меньшей мере на две недели. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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в мире, россия, human rights watch, би-би-си
В мире, Россия, Human Rights Watch, Би-би-си
В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ

AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а также распространение газет Monde и Guardian, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высший совет по коммуникациям (CSC) страны.
«

"Буркина-Фасо приостановила (вещание - ред.) нескольких международных СМИ, некоторые из них на неопределенный срок... Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde", - говорится в сообщении агентства.

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Причиной такого решения, как сообщается, стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население.
Ранее агентство передавало о приостановке властями страны вещания телерадиокомпаний Би-Би-Си и "Голос Америки"* (включен в РФ в реестр иностранных агентов) по меньшей мере на две недели.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.

* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции
15 сентября 2023, 18:55
 
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