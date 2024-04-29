В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ
AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M
© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* (DW*, признана в РФ СМИ-иноагентом) и французского телеканала TV5Monde, а также распространение газет Monde и Guardian, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высший совет по коммуникациям (CSC) страны.
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"Буркина-Фасо приостановила (вещание - ред.) нескольких международных СМИ, некоторые из них на неопределенный срок... Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde", - говорится в сообщении агентства.
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Причиной такого решения, как сообщается, стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население.
Ранее агентство передавало о приостановке властями страны вещания телерадиокомпаний Би-Би-Си и "Голос Америки"* (включен в РФ в реестр иностранных агентов) по меньшей мере на две недели.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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