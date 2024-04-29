https://ria.ru/20240429/bezopasnost-1943022772.html
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ
Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:18
2024-04-29T13:18
2024-04-29T13:22
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930828478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ
МО: ВС России поразили цех сборки беспилотников ВСУ и живую силу в 110 районах