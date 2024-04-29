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Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 29.04.2024 (обновлено: 13:22 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/bezopasnost-1943022772.html
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ
Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:18
2024-04-29T13:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930828478.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ

МО: ВС России поразили цех сборки беспилотников ВСУ и живую силу в 110 районах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
3 марта, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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