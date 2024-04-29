https://ria.ru/20240429/bezopasnost-1943022772.html

Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ

Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024

Российские военные поразили цех сборки беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:18

2024-04-29T13:18

2024-04-29T13:22

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский цех сборки беспилотников, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930828478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф