https://ria.ru/20240429/bezhentsy-1943046674.html

Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом

Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом - РИА Новости, 29.04.2024

Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев, которых, по его словам, насчитывается более 1 миллиона, будет "серьезным РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:23

2024-04-29T16:23

2024-04-29T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

россия

виталий кличко

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев, которых, по его словам, насчитывается более 1 миллиона, будет "серьезным вызовом". "Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны", — сказал Кличко в интервью медиагруппе Funke. Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться. Это значит, что необходимо восстановление не только городов, но и экономики. "Людям нужны рабочие места, хорошие зарплаты и уровень жизни", — сказал Кличко. Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, россия, виталий кличко