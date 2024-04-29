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Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 29.04.2024 (обновлено: 16:26 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/bezhentsy-1943046674.html
Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом
Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом - РИА Новости, 29.04.2024
Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев, которых, по его словам, насчитывается более 1 миллиона, будет "серьезным РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:23
2024-04-29T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
виталий кличко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев, которых, по его словам, насчитывается более 1 миллиона, будет "серьезным вызовом". "Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны", — сказал Кличко в интервью медиагруппе Funke. Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться. Это значит, что необходимо восстановление не только городов, но и экономики. "Людям нужны рабочие места, хорошие зарплаты и уровень жизни", — сказал Кличко. Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html
https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html
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в мире, германия, украина, россия, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Виталий Кличко
Кличко назвал возвращение украинских беженцев из Германии вызовом

Мэр Киева Кличко назвал возвращение миллиона беженцев из Германии вызовом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев, которых, по его словам, насчитывается более 1 миллиона, будет "серьезным вызовом".
"Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны", — сказал Кличко в интервью медиагруппе Funke.
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Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться. Это значит, что необходимо восстановление не только городов, но и экономики.
"Людям нужны рабочие места, хорошие зарплаты и уровень жизни", — сказал Кличко.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВиталий Кличко
 
 
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