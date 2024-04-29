СМИ узнали, как производство беспилотников на Украине зависит от Китая
WSJ: производство беспилотников на Украине зависит от китайских компонентов
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Производство беспилотников на Украине во многом зависит от наличия коммерчески доступных китайских компонентов, пишет газета Wall Street Journal.
Газета напоминает, что в первые дни конфликта с Россией Украина адаптировала коммерчески доступные китайские беспилотники Mugin-5. Отмечается, что постепенно эти и другие беспилотники стали заменяться украинскими.
"Однако их производство (беспилотников на Украине - ред.) в значительной степени зависит от коммерчески доступных китайских компонентов", — заявляет газета.
Как рассказал Wall Street Journal один из производителей беспилотников дальнего действия, затраты на их производство варьируются от 30 тысяч долларов до 300 тысяч долларов. По данным издания, сумма на верхней границе ценового диапазона все равно значительно меньше стоимости крылатых ракет, предоставленных Западом. "Дешевле и доступнее, чем крылатые ракеты, беспилотники... позволяют Киеву обойти политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, для атак на российскую территорию", - заявляет Wall Street Journal.
По данным издания, чтобы удовлетворить такой спрос, на Украине появились стартапы-производители, предлагающие продукцию от ударного реактивного беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline до безымянной модели БПЛА с фюзеляжем, "сделанным из отрезка водопроводной трубы". Неназванный офицер украинской военной разведки, участвовавший в запуске беспилотников дальнего действия, рассказал изданию, что только около 20% беспилотников достигают цели, во многом "из-за помех РФ".
В конце апреля 2023 года ВСУ нанесли удар по городу Ровеньки Белгородской области с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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