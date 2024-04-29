https://ria.ru/20240429/bankomat-1943016593.html

В Омске задержали мужчину, пытавшегося украсть деньги из банкомата

В Омске задержали мужчину, пытавшегося украсть деньги из банкомата - РИА Новости, 29.04.2024

В Омске задержали мужчину, пытавшегося украсть деньги из банкомата

Омские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, взорвав его, рассказали в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:38

2024-04-29T12:38

2024-04-29T12:38

происшествия

россия

омская область

омск

сбербанк россии

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ОМСК, 29 апр — РИА Новости. Омские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, взорвав его, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области. Инцидент произошел утром 17 апреля. Мужчина попытался похитить деньги из банкомата Сбербанка в Омске, подорвав его. Банкомат находился на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Краснознаменная, 26/3. Следователи возбудили уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в банкомате было более 1,5 миллионов рублей, но похитить их преступнику не удалось. В результате произошедшего никто не пострадал. "Оперативники областного уголовного розыска, отдела полиции №11 совместно с коллегами из УФСБ задержали фигуранта уголовного дела о покушении на кражу денег из банкомата на улице Краснознаменной. Сотрудники полиции установили личность фигуранта – это 40-летний житель Нефтяников. После совершения преступления он скрывался на даче в САО (Советском административном округе - ред.), где его и задержали", - сообщили в пресс-службе ведомства. У мужчины обнаружили орудия преступления - газовый баллон, а также шланги, сумку и иные вещдоки. Расследование уголовного дела продолжается. "В суд направлено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231209/omsk-1914786981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, омская область, омск, сбербанк россии