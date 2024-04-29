В Омске задержали мужчину, пытавшегося украсть деньги из банкомата
В Омске задержали мужчину, взорвавшего банкомат и пытавшегося похитить деньги
© Фото : УМВД России по Омской областиЗадержанный, который пытался похитить деньги из банкомата Сбербанка в Омске
Задержанный, который пытался похитить деньги из банкомата Сбербанка в Омске
ОМСК, 29 апр — РИА Новости. Омские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, взорвав его, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области.
Инцидент произошел утром 17 апреля. Мужчина попытался похитить деньги из банкомата Сбербанка в Омске, подорвав его. Банкомат находился на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Краснознаменная, 26/3. Следователи возбудили уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в банкомате было более 1,5 миллионов рублей, но похитить их преступнику не удалось. В результате произошедшего никто не пострадал.
«
"Оперативники областного уголовного розыска, отдела полиции №11 совместно с коллегами из УФСБ задержали фигуранта уголовного дела о покушении на кражу денег из банкомата на улице Краснознаменной. Сотрудники полиции установили личность фигуранта – это 40-летний житель Нефтяников. После совершения преступления он скрывался на даче в САО (Советском административном округе - ред.), где его и задержали", - сообщили в пресс-службе ведомства.
У мужчины обнаружили орудия преступления - газовый баллон, а также шланги, сумку и иные вещдоки. Расследование уголовного дела продолжается.
"В суд направлено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами
9 декабря 2023, 13:23