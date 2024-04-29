https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943017613.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра прибавил три сантиметра, сообщается в Telegram-канале информцентра регионального... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:38

2024-04-29T12:38

2024-04-29T15:03

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра прибавил три сантиметра, сообщается в Telegram-канале информцентра регионального правительства.Как следует из гидрологических бюллетеней, к 14:00 мск вода поднялась до 1217 сантиметров. В 06:00 мск на этом гидропосту фиксировали уровень 1214 сантиметров (прирост за сутки — шесть сантиметров).Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Нынешний паводок уже преодолел исторический максимум 2017 года, когда Ишим поднимался здесь до 1148 сантиметров. В селе 27 апреля объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Свои дома уже покинули более 1300 человек, из них 730 жителей районного центра. При наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта Абатского района. Всего в районе проживает 19 тысяч человек, в райцентре — около восьми тысяч. По словам губернатора Александра Моора, напряженная паводковая обстановка здесь может сохраниться до 15 мая.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По данным областного главка МЧС, в регионе остаются подтопленными 184 жилых и 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия