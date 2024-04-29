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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
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12:38 29.04.2024 (обновлено: 15:03 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943017613.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра прибавил три сантиметра, сообщается в Telegram-канале информцентра регионального... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:38
2024-04-29T15:03
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра прибавил три сантиметра, сообщается в Telegram-канале информцентра регионального правительства.Как следует из гидрологических бюллетеней, к 14:00 мск вода поднялась до 1217 сантиметров. В 06:00 мск на этом гидропосту фиксировали уровень 1214 сантиметров (прирост за сутки — шесть сантиметров).Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Нынешний паводок уже преодолел исторический максимум 2017 года, когда Ишим поднимался здесь до 1148 сантиметров. В селе 27 апреля объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Свои дома уже покинули более 1300 человек, из них 730 жителей районного центра. При наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта Абатского района. Всего в районе проживает 19 тысяч человек, в райцентре — около восьми тысяч. По словам губернатора Александра Моора, напряженная паводковая обстановка здесь может сохраниться до 15 мая.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По данным областного главка МЧС, в регионе остаются подтопленными 184 жилых и 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1217 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское повысился до 1217 см

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра прибавил три сантиметра, сообщается в Telegram-канале информцентра регионального правительства.
Как следует из гидрологических бюллетеней, к 14:00 мск вода поднялась до 1217 сантиметров. В 06:00 мск на этом гидропосту фиксировали уровень 1214 сантиметров (прирост за сутки — шесть сантиметров).
Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Нынешний паводок уже преодолел исторический максимум 2017 года, когда Ишим поднимался здесь до 1148 сантиметров.
В селе 27 апреля объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Свои дома уже покинули более 1300 человек, из них 730 жителей районного центра. При наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта Абатского района. Всего в районе проживает 19 тысяч человек, в райцентре — около восьми тысяч. По словам губернатора Александра Моора, напряженная паводковая обстановка здесь может сохраниться до 15 мая.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По данным областного главка МЧС, в регионе остаются подтопленными 184 жилых и 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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