https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943000003.html
Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется
Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется - РИА Новости, 29.04.2024
Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется
Сохраняется угроза затопления села Абатское в Абатском районе Тюменской области, находящегося в пойме реки Ишим, сообщил в понедельник глава района Игорь... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:46
2024-04-29T09:46
2024-04-29T09:52
происшествия
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689634_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_87603c919b6ffb7b5833bcd37fb1ad0e.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Сохраняется угроза затопления села Абатское в Абатском районе Тюменской области, находящегося в пойме реки Ишим, сообщил в понедельник глава района Игорь Васильев в Telegram-канале."Утром 29 апреля прошёл все дамбы вокруг села Абатское. На федералке реально работает временная насыпь. Уровень воды значительно выше дороги. Эта насыпь смывается волной в сильный ветер очень быстро. Вода в Абатском ещё продолжает прибывать, сейчас уровень воды в реке Ишим 1215 сантиметров (превышение уровня воды паводка 2017 года на 67 сантиметров). Угроза затопления села сохраняется… Актуальность эвакуации очевидна!" - написал Васильев.В селе Абатское 27 апреля из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишим (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689634_96:0:1185:817_1920x0_80_0_0_f4e0e4c09b5010e47ee8bca69873e97a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024
Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется
Угроза затопления села Абатское, находящегося в пойме реки Ишим, сохраняется