https://ria.ru/20240429/abatskoe-1943000003.html

Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется

Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется - РИА Новости, 29.04.2024

Угроза затопления тюменского села Абатское сохраняется

Сохраняется угроза затопления села Абатское в Абатском районе Тюменской области, находящегося в пойме реки Ишим, сообщил в понедельник глава района Игорь... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:46

2024-04-29T09:46

2024-04-29T09:52

происшествия

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Сохраняется угроза затопления села Абатское в Абатском районе Тюменской области, находящегося в пойме реки Ишим, сообщил в понедельник глава района Игорь Васильев в Telegram-канале."Утром 29 апреля прошёл все дамбы вокруг села Абатское. На федералке реально работает временная насыпь. Уровень воды значительно выше дороги. Эта насыпь смывается волной в сильный ветер очень быстро. Вода в Абатском ещё продолжает прибывать, сейчас уровень воды в реке Ишим 1215 сантиметров (превышение уровня воды паводка 2017 года на 67 сантиметров). Угроза затопления села сохраняется… Актуальность эвакуации очевидна!" - написал Васильев.В селе Абатское 27 апреля из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024