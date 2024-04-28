https://ria.ru/20240428/zhurnalistika-1942888123.html

Европейские журналисты рассказали, как материалы блокируют в западных СМИ

Европейские журналисты рассказали, как материалы блокируют в западных СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

Европейские журналисты рассказали, как материалы блокируют в западных СМИ

Журналисты из Италии и Финляндии рассказали РИА Новости о том, как европейские СМИ блокируют информацию из новых регионов России. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:41

2024-04-28T08:41

2024-04-28T08:41

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Журналисты из Италии и Финляндии рассказали РИА Новости о том, как европейские СМИ блокируют информацию из новых регионов России. По словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, западные государственные каналы не хотят публиковать материалы из новых регионов России, а журналистов, работающих там, называют российскими пропагандистами. "Сейчас в европейских СМИ практически нет правдивой информации о СВО, потому что все журналисты, корреспонденты, которые работают на государственные каналы, они на Украине, и государственный канал Италии, например, не хочет материал, который из России, из новых территорий России, мой материал тоже не нужен, например. Коллеги сказали, если вы там, если вы работаете на новой территории, или тоже работаете в России, это потому, что вы - российский пропагандист", - рассказал Лучиди. В свою очередь, финский журналист Кости Хейсканен отмечает, что ситуация в Финляндии является особенно тяжелой, где на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом. "Все врут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят", - сообщил Хейсканен. "Казалось бы, демократия, надо рассказывать с этой стороны, с той стороны, но нет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, италия, финляндия