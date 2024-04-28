https://ria.ru/20240428/zaporozhe-1942940986.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве - РИА Новости, 28.04.2024
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:16
2024-04-28T17:16
2024-04-28T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва поврежден промышленный объект. Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье информировал, что в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Федоров написал, что Запорожье и Запорожская область в 13.37 слышали "сильнейший взрыв". После чего, по его словам, был поврежден один из промышленных объектов города. Однако о каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html
https://ria.ru/20240215/zaporozhe-1927482007.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca63bbdfc06986b610564cc397578dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье поврежден промышленный объект