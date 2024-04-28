https://ria.ru/20240428/zaporozhe-1942940986.html

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве - РИА Новости, 28.04.2024

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:16

2024-04-28T17:16

2024-04-28T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

киев

запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва поврежден промышленный объект. Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье информировал, что в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Федоров написал, что Запорожье и Запорожская область в 13.37 слышали "сильнейший взрыв". После чего, по его словам, был поврежден один из промышленных объектов города. Однако о каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html

https://ria.ru/20240215/zaporozhe-1927482007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины