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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве - РИА Новости, 28.04.2024
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17:16 28.04.2024 (обновлено: 17:17 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/zaporozhe-1942940986.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве - РИА Новости, 28.04.2024
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:16
2024-04-28T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва поврежден промышленный объект. Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье информировал, что в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Федоров написал, что Запорожье и Запорожская область в 13.37 слышали "сильнейший взрыв". После чего, по его словам, был поврежден один из промышленных объектов города. Однако о каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html
https://ria.ru/20240215/zaporozhe-1927482007.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье сообщили о взрыве

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье поврежден промышленный объект

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва поврежден промышленный объект.
Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье информировал, что в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Федоров написал, что Запорожье и Запорожская область в 13.37 слышали "сильнейший взрыв". После чего, по его словам, был поврежден один из промышленных объектов города. Однако о каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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