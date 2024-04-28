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США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма - РИА Новости, 28.04.2024
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02:55 28.04.2024 (обновлено: 05:18 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/zakon-1942872533.html
США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма
США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма - РИА Новости, 28.04.2024
США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма
США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:55
2024-04-28T05:18
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НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, видя в этом угрозу "правам человека и фундаментальным свободам", заявили в госдепартаменте. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены принятием советом представителей Ирака поправки к существующему законодательству, официально называемой законом о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, которая угрожает конституционно защищенным правам человека и фундаментальным свободам", - сообщили в ведомстве. Как указали в госдепе, поправка запрещает однополые отношения под угрозой высоких штрафов и тюремных сроков, а также вводит наказание против пропаганды гомосексуализма. "Эта поправка угрожает тем, кто подвергается наибольшему риску в иракском обществе. Его (закон - ред.) можно использовать для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для подавления деятельности неправительственных организаций по всему Ираку", - считают в американском ведомстве, отмечая важность уважения прав человека для безопасности и стабильности в Ираке. Международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240203/nota-1925206009.html
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ирак, россия, сша, в мире
Ирак, Россия, США, В мире
США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

Госдеп обеспокоился законом в Ираке о борьбе с проституцией и гомосексуализмом

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, видя в этом угрозу "правам человека и фундаментальным свободам", заявили в госдепартаменте.
«
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены принятием советом представителей Ирака поправки к существующему законодательству, официально называемой законом о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, которая угрожает конституционно защищенным правам человека и фундаментальным свободам", - сообщили в ведомстве.
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Как указали в госдепе, поправка запрещает однополые отношения под угрозой высоких штрафов и тюремных сроков, а также вводит наказание против пропаганды гомосексуализма.
"Эта поправка угрожает тем, кто подвергается наибольшему риску в иракском обществе. Его (закон - ред.) можно использовать для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для подавления деятельности неправительственных организаций по всему Ираку", - считают в американском ведомстве, отмечая важность уважения прав человека для безопасности и стабильности в Ираке.
Международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных.

*Запрещенная в России экстремистская организация
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