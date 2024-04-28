https://ria.ru/20240428/zakon-1942872533.html

США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма - РИА Новости, 28.04.2024

США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:55

2024-04-28T02:55

2024-04-28T05:18

ирак

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, видя в этом угрозу "правам человека и фундаментальным свободам", заявили в госдепартаменте. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены принятием советом представителей Ирака поправки к существующему законодательству, официально называемой законом о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, которая угрожает конституционно защищенным правам человека и фундаментальным свободам", - сообщили в ведомстве. Как указали в госдепе, поправка запрещает однополые отношения под угрозой высоких штрафов и тюремных сроков, а также вводит наказание против пропаганды гомосексуализма. "Эта поправка угрожает тем, кто подвергается наибольшему риску в иракском обществе. Его (закон - ред.) можно использовать для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для подавления деятельности неправительственных организаций по всему Ираку", - считают в американском ведомстве, отмечая важность уважения прав человека для безопасности и стабильности в Ираке. Международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240203/nota-1925206009.html

https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html

ирак

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, россия, сша, в мире