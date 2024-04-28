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В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024
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16:43 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html
В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев
В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024
В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев
Гражданин России задержан в Баварии на юге Германии по подозрению в убийстве ножом двух граждан Украины, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:43
2024-04-28T16:43
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гражданин России задержан в Баварии на юге Германии по подозрению в убийстве ножом двух граждан Украины, сообщила местная полиция. Сообщается, что в субботу вечером рядом с торговом центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. "В рамках немедленно начатых розыскных мероприятия в тот же вечер был найден и задержан 57-летний подозреваемый, который находился по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России. Жертвы - граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба человека проживали в районе Гармиш-Партенкирхен", - говорится в заявлении полиции. В настоящее время ведется расследование инцидента, в частности, мотивов подозреваемого.
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в мире, россия, украина, бавария, германия
В мире, Россия, Украина, Бавария, Германия
В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев

В Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух граждан Украины

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гражданин России задержан в Баварии на юге Германии по подозрению в убийстве ножом двух граждан Украины, сообщила местная полиция.
Сообщается, что в субботу вечером рядом с торговом центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице.
«
"В рамках немедленно начатых розыскных мероприятия в тот же вечер был найден и задержан 57-летний подозреваемый, который находился по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России. Жертвы - граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба человека проживали в районе Гармиш-Партенкирхен", - говорится в заявлении полиции.
В настоящее время ведется расследование инцидента, в частности, мотивов подозреваемого.
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