https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html

В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев

В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев - РИА Новости, 28.04.2024

В Германии россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев

Гражданин России задержан в Баварии на юге Германии по подозрению в убийстве ножом двух граждан Украины, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:43

2024-04-28T16:43

2024-04-28T16:43

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гражданин России задержан в Баварии на юге Германии по подозрению в убийстве ножом двух граждан Украины, сообщила местная полиция. Сообщается, что в субботу вечером рядом с торговом центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. "В рамках немедленно начатых розыскных мероприятия в тот же вечер был найден и задержан 57-летний подозреваемый, который находился по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России. Жертвы - граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба человека проживали в районе Гармиш-Партенкирхен", - говорится в заявлении полиции. В настоящее время ведется расследование инцидента, в частности, мотивов подозреваемого.

https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, бавария, германия