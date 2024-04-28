https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942872169.html

В Приморье задержали четырех участников перестрелки

В Приморье задержали четырех участников перестрелки - РИА Новости, 28.04.2024

В Приморье задержали четырех участников перестрелки

Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:44

2024-04-28T02:44

2024-04-28T02:44

происшествия

дальнегорск

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ. Инцидент произошёл 26 апреля в Дальнегорске около ДК "Химик". Прокуратура Приморья сообщала, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. "При содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК", - говорится в сообщении. По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты орудия преступления. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html

https://ria.ru/20240416/draka-1940334119.html

дальнегорск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальнегорск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)