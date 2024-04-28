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В Приморье задержали четырех участников перестрелки - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:44 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942872169.html
В Приморье задержали четырех участников перестрелки
В Приморье задержали четырех участников перестрелки - РИА Новости, 28.04.2024
В Приморье задержали четырех участников перестрелки
Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:44
2024-04-28T02:44
происшествия
дальнегорск
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ. Инцидент произошёл 26 апреля в Дальнегорске около ДК "Химик". Прокуратура Приморья сообщала, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. "При содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК", - говорится в сообщении. По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты орудия преступления. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html
https://ria.ru/20240416/draka-1940334119.html
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происшествия, дальнегорск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дальнегорск, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Приморье задержали четырех участников перестрелки

В Приморье задержали четырех участников перестрелки, где пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ.
Инцидент произошёл 26 апреля в Дальнегорске около ДК "Химик". Прокуратура Приморья сообщала, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.
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"При содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК", - говорится в сообщении.
По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты орудия преступления.
В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДальнегорскРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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