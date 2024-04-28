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В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом - РИА Новости, 28.04.2024
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15:57 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/yaponiya-1942931556.html
В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом
В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом - РИА Новости, 28.04.2024
В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом
Три человека госпитализированы в Японии из-за по-летнему жаркой погоды, установившейся на всей территории страны, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:57
2024-04-28T15:57
в мире
фукусима (префектура)
токио
нагано (город)
япония
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ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Три человека госпитализированы в Японии из-за по-летнему жаркой погоды, установившейся на всей территории страны, сообщил телеканал NHK. В префектуре Фукусима столбик термометра поднялся до 32,3 градусов, в Нагано – до 31,7, в Гумме и на Окинаве – 31,6 и 31,4 соответственно, в Сайтаме по соседству с Токио – 31,0, в Киото 30,6. В Токио воздух прогрелся до 28,1 градуса, в Осаке – до 27,1. Такая погода более свойственна для июня – июля. Два человека в префектуре Фукусима, где сегодня отмечена самая высокая температура по стране, и пожилая женщина из префектуры Мияги были госпитализированы с тепловым ударом. В понедельник в Нагано, Фукусиме, на Окинаве температура составит 29 градусов, в Сайтаме и Яманаси – 28, в Токио – 26.
https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
фукусима (префектура)
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в мире, фукусима (префектура), токио, нагано (город), япония
В мире, Фукусима (префектура), Токио, Нагано (город), Япония
В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом

В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом из-за жаркой погоды

© iStock.com / PRANGKUL RUANGSRIЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© iStock.com / PRANGKUL RUANGSRI
Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Три человека госпитализированы в Японии из-за по-летнему жаркой погоды, установившейся на всей территории страны, сообщил телеканал NHK.
В префектуре Фукусима столбик термометра поднялся до 32,3 градусов, в Нагано – до 31,7, в Гумме и на Окинаве – 31,6 и 31,4 соответственно, в Сайтаме по соседству с Токио – 31,0, в Киото 30,6. В Токио воздух прогрелся до 28,1 градуса, в Осаке – до 27,1. Такая погода более свойственна для июня – июля.
Два человека в префектуре Фукусима, где сегодня отмечена самая высокая температура по стране, и пожилая женщина из префектуры Мияги были госпитализированы с тепловым ударом.
В понедельник в Нагано, Фукусиме, на Окинаве температура составит 29 градусов, в Сайтаме и Яманаси – 28, в Токио – 26.
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В миреФукусима (префектура)ТокиоНагано (город)Япония
 
 
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