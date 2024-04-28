https://ria.ru/20240428/yaponiya-1942931556.html

В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом

В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом - РИА Новости, 28.04.2024

В Японии трех человек госпитализировали с тепловым ударом

Три человека госпитализированы в Японии из-за по-летнему жаркой погоды, установившейся на всей территории страны, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:57

2024-04-28T15:57

2024-04-28T15:57

в мире

фукусима (префектура)

токио

нагано (город)

япония

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ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Три человека госпитализированы в Японии из-за по-летнему жаркой погоды, установившейся на всей территории страны, сообщил телеканал NHK. В префектуре Фукусима столбик термометра поднялся до 32,3 градусов, в Нагано – до 31,7, в Гумме и на Окинаве – 31,6 и 31,4 соответственно, в Сайтаме по соседству с Токио – 31,0, в Киото 30,6. В Токио воздух прогрелся до 28,1 градуса, в Осаке – до 27,1. Такая погода более свойственна для июня – июля. Два человека в префектуре Фукусима, где сегодня отмечена самая высокая температура по стране, и пожилая женщина из префектуры Мияги были госпитализированы с тепловым ударом. В понедельник в Нагано, Фукусиме, на Окинаве температура составит 29 градусов, в Сайтаме и Яманаси – 28, в Токио – 26.

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

фукусима (префектура)

токио

нагано (город)

япония

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в мире, фукусима (префектура), токио, нагано (город), япония