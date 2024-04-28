https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html

Власти спрогнозировали рост числа якутян в творческих индустриях

Власти спрогнозировали рост числа якутян в творческих индустриях - РИА Новости, 28.04.2024

Власти спрогнозировали рост числа якутян в творческих индустриях

Число якутян в творческих индустриях к 2030 году вырастет до 70 тысяч, глава республики подписал указ о развитии креативной экономики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:46

2024-04-28T17:46

2024-04-28T17:50

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Число якутян в творческих индустриях к 2030 году вырастет до 70 тысяч, глава республики подписал указ о развитии креативной экономики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Глава Якутии подписал указ "О развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия)". Документом определены основные цели и мероприятия, направленные на увеличение вклада творческих индустрий в экономику региона. Основными целями... определено увеличение к 2030 году численности населения, занятого в творческих индустриях до 70 тысяч человек. Валовая добавленная стоимость креативной сферы вырастет в этот период вдвое по сравнению с уровнем 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Подписание документа состоялось в субботу, когда все жители региона отмечали День республики. 27 апреля 1922 года была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе СССР. А спустя 70 лет в 1992 году была принята новая Конституция Республики Саха, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Согласно документу, якутянам создадут благоприятные условия для ведения бизнеса в сфере креативных индустрий и коммерциализации творческого потенциала, а также повышения конкурентоспособности местных предприятий на российском и мировом рынках. Также отмечается, что в Якутии расширят региональные меры поддержки креативных индустрий. Правительство республики также планирует обеспечить применение искусственного интеллекта, новых материалов и наукоемких технологий для роста конкурентоспособности продукции и услуг творческого сектора экономики. "Поставлены задачи по подготовке кадров, в том числе создание в городе Якутске межвузовского кампуса мирового уровня к 2027 году, Университета креативных (творческих) индустрий на базе ФГБОУ ВО "Арктический государственный институт культуры и искусств", - добавили в пресс-службе. Сегодня в республике активно развиваются ИТ-направление, кинематограф, геймдев (разработка игр), дизайн. Результаты Якутии в деле развития креативных индустрий были отмечены российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) в 2022 году, когда республика была признана самым креативным регионом страны.

https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942937650.html

https://ria.ru/20240426/podderzhka-1942588899.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика саха (якутия), якутск