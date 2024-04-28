https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942937650.html

В Якутии началось строительство Высшей школы музыки

В Якутии началось строительство Высшей школы музыки - РИА Новости, 28.04.2024

В Якутии началось строительство Высшей школы музыки

Строительство кампуса Высшей школы музыки началось в Якутии, объект введут в 2026 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:44

2024-04-28T16:44

2024-04-28T17:32

республика саха (якутия)

михаил николаев

владимир путин

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Строительство кампуса Высшей школы музыки началось в Якутии, объект введут в 2026 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Высшая школа музыки создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. Объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов – профессионалов академического профиля: общее образование (начальное, основное и среднее общее), среднее профессиональное и высшее образование. В настоящее время здесь обучаются 174 учащихся в возрасте с 7 до 18 лет и 103 студента в вузе. Новые корпуса позволят создать для них лучшие условия для учебы и расширить число обучающихся. Отмечается, что инициативу построить новый кампус для этой школы поддержал глава государства Владимир Путин. В 1999 году в ходе рабочего визита в Якутию он посещал ВШИМ, где послушал исполнение детьми классических произведений. "Строительство второй очереди кампуса Высшей школы музыки началось в Якутии в День Республики, 27 апреля... комплекс зданий учебного заведения должны ввести до конца 2026 года. Участие в церемонии установки первой сваи принял глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе. Строительство комплекса начинают за счет средств софинансирования проекта республикой. Новый трехэтажный комплекс площадью порядка 9,5 тысяч квадратных метров включает учебный корпус на 240 учащихся и интернат на 150 мест. Помимо помещений под обучение теоретическим дисциплинам и для групповых занятий здесь разместятся большой концертный зал, библиотека, студия звукозаписи, кабинеты фонотеки, а также спортивная и детская площадки. Ранее спикер регионального парламента Алексей Еремеев заявлял, что Якутия рассчитывает получить с 2024 года федеральную поддержку на строительство республиканской инфекционной клинической больницы, а также Высшей школы музыки.

https://ria.ru/20240329/transport-1936664820.html

https://ria.ru/20231109/yakutiya-1908346567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил николаев, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)