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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
В Киеве прогремел взрыв, написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:54
2024-04-28T21:54
2024-04-28T23:57
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram. "Сообщают о взрыве в Киеве", — указано в материале.Также взрывы прогремели в Сумах.Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области с 21:09 мск.В 21:41 сигнал тревоги объявили в Житомирской области. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240428/forbes-1942913870.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
"Страна.ua": в Киеве прогремел взрыв