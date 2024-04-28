Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 28.04.2024 (обновлено: 23:57 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/vzryv-1942965317.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
В Киеве прогремел взрыв, написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:54
2024-04-28T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
житомирская область
страна.ua
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram. &quot;Сообщают о взрыве в Киеве&quot;, — указано в материале.Также взрывы прогремели в Сумах.Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области с 21:09 мск.В 21:41 сигнал тревоги объявили в Житомирской области. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240428/forbes-1942913870.html
https://ria.ru/20240428/nikolaev-1942878981.html
киев
киевская область
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевская область, житомирская область, страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Житомирская область, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

"Страна.ua": в Киеве прогремел взрыв

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
«

"Сообщают о взрыве в Киеве", — указано в материале.

Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов
Вчера, 13:26
Также взрывы прогремели в Сумах.
Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области с 21:09 мск.
В 21:41 сигнал тревоги объявили в Житомирской области.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве
Вчера, 05:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьЖитомирская областьСтрана.uaВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала