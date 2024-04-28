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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:23
2024-04-28T14:23
2024-04-28T14:36
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Запорожье слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв