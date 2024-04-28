https://ria.ru/20240428/vykhodnye-1942863980.html

В России начались длинные выходные

В России начались длинные выходные - РИА Новости, 28.04.2024

В России начались длинные выходные

Длинные выходные в честь празднования 1 мая начались в России, они продлятся четыре дня — до 2 мая. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:09

2024-04-28T00:09

2024-04-28T08:59

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Длинные выходные в честь празднования 1 мая начались в России, они продлятся четыре дня — до 2 мая.Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждет двухдневная рабочая неделя — со 2 до 3 мая.Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.Следующие четырехдневные выходные, приуроченные ко Дню победы, ждут россиян с 9 по 12 мая. Перед этим им предстоит трехдневная рабочая неделя.

https://ria.ru/20240427/puteshestvie-1942653948.html

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россия, сша, европа, отдых в россии