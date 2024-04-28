https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка - РИА Новости, 28.04.2024
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка
Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:03
2024-04-28T12:03
2024-04-28T13:42
происшествия
екатеринбург
октябрьский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях сотрудницы детского сада по отношению к воспитаннику", – говорится в сообщении. Согласно видеозаписи, размещенной в СМИ, воспитательница подметала песочницу, потом перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина ногой пнула ребенка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. Детсад, в котором произошло происшествие, известен, также будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240427/vlasti-1942728462.html
https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html
екатеринбург
октябрьский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, октябрьский район
Происшествия, Екатеринбург, Октябрьский район
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка
Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент с пнувшей ребенка воспитательницей