https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html

Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка

Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка - РИА Новости, 28.04.2024

Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка

Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:03

2024-04-28T12:03

2024-04-28T13:42

происшествия

екатеринбург

октябрьский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942915642_0:80:641:441_1920x0_80_0_0_d3f223d515f6758046b41561fbafc0dd.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях сотрудницы детского сада по отношению к воспитаннику", – говорится в сообщении. Согласно видеозаписи, размещенной в СМИ, воспитательница подметала песочницу, потом перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина ногой пнула ребенка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. Детсад, в котором произошло происшествие, известен, также будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240427/vlasti-1942728462.html

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

екатеринбург

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, октябрьский район