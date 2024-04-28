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Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка - РИА Новости, 28.04.2024
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12:03 28.04.2024 (обновлено: 13:42 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка - РИА Новости, 28.04.2024
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка
Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:03
2024-04-28T13:42
происшествия
екатеринбург
октябрьский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях сотрудницы детского сада по отношению к воспитаннику", – говорится в сообщении. Согласно видеозаписи, размещенной в СМИ, воспитательница подметала песочницу, потом перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина ногой пнула ребенка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. Детсад, в котором произошло происшествие, известен, также будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240427/vlasti-1942728462.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, октябрьский район
Происшествия, Екатеринбург, Октябрьский район
Прокуратура на Урале начала проверку из-за воспитательницы, пнувшей ребенка

Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент с пнувшей ребенка воспитательницей

© Кадр видео очевидцаВоспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
Воспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
© Кадр видео очевидца
Воспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Проверка организована по данным, что ребенка в детсаду пнула воспитатель в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях сотрудницы детского сада по отношению к воспитаннику", – говорится в сообщении.
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Согласно видеозаписи, размещенной в СМИ, воспитательница подметала песочницу, потом перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина ногой пнула ребенка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой.
Детсад, в котором произошло происшествие, известен, также будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЕкатеринбургОктябрьский район
 
 
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