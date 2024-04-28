https://ria.ru/20240428/voronezhskaya_oblast-1942882964.html

Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов

Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов - РИА Новости, 28.04.2024

Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе спустя около 8 часов. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:33

2024-04-28T07:33

2024-04-28T07:33

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе спустя около 8 часов. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в субботу в 23.19 мск. "Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)