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Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов
Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов - РИА Новости, 28.04.2024
Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе спустя около 8 часов. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:33
2024-04-28T07:33
2024-04-28T07:33
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе спустя около 8 часов. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в субботу в 23.19 мск. "Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
Режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области продлился около восьми часов
Губернатор Воронежской области Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников