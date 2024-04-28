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США думают только о себе, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024
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15:07 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/volodin-1942926188.html
США думают только о себе, заявил Володин
США думают только о себе, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024
США думают только о себе, заявил Володин
США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту ВГТРК Павлу... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:07
2024-04-28T15:07
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. "Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - сказал Володин. По его словам, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности. "Америка пытается выжить, отдав в топку фактически проблем европейские страны", - отметил Володин. Ранее он заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.
https://ria.ru/20240428/politika-1942553011.html
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сша, россия, белоруссия, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, вгтрк, парламентская ассамблея совета европы, в мире
США, Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Госдума РФ, ВГТРК, Парламентская ассамблея Совета Европы, В мире
США думают только о себе, заявил Володин

Володин: США жертвуют другими странами ради сохранения однополярного мира

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - сказал Володин.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли
Вчера, 08:00
По его словам, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности.
"Америка пытается выжить, отдав в топку фактически проблем европейские страны", - отметил Володин.
Ранее он заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.
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СШАРоссияБелоруссияВячеслав ВолодинПавел ЗарубинГосдума РФВГТРКПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
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