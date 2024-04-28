https://ria.ru/20240428/volodin-1942926188.html

США думают только о себе, заявил Володин

США думают только о себе, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024

США думают только о себе, заявил Володин

США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту ВГТРК Павлу... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:07

2024-04-28T15:07

2024-04-28T15:07

сша

россия

белоруссия

вячеслав володин

павел зарубин

госдума рф

вгтрк

парламентская ассамблея совета европы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. "Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - сказал Володин. По его словам, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности. "Америка пытается выжить, отдав в топку фактически проблем европейские страны", - отметил Володин. Ранее он заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.

https://ria.ru/20240428/politika-1942553011.html

https://ria.ru/20240326/ssha-1935784495.html

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россия

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Дарья Буймова

сша, россия, белоруссия, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, вгтрк, парламентская ассамблея совета европы, в мире